«Наполи» предложил Мертенсу контракт с 70 млн евро отступных
Сегодня, 22:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Наполи» попытается обезопасить себя от ухода полузащитника Дриса Мертенса, которым интересуется «Зенит». Бельгийцу предложен новый контракт до 2020 года с зарплатой 2 млн евро в год, что больше нынешнего оклада Мертенса. При этом в контракте будет прописана сумма отступных в размере 70 млн евро для клубов не из Италии.
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