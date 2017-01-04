«Наполи» предложил Мертенсу контракт с 70 млн евро отступных

«Наполи» попытается обезопасить себя от ухода полузащитника Дриса Мертенса, которым интересуется «Зенит». Бельгийцу предложен новый контракт до 2020 года с зарплатой 2 млн евро в год, что больше нынешнего оклада Мертенса. При этом в контракте будет прописана сумма отступных в размере 70 млн евро для клубов не из Италии.