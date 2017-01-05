«Эвертон» потерял Боласи почти на год

Нападающий «Эвертона» Янник Боласи выбыл из строя на продолжительный срок. Он получил травму колена в ноябре прошлого года, однако операция не принесла облегчения. Возникли осложнения, и ожидается, что Боласи пропустит остаток сезона и начало следующего.