«Эвертон» потерял Боласи почти на год
Сегодня, 00:03 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Эвертона» Янник Боласи выбыл из строя на продолжительный срок. Он получил травму колена в ноябре прошлого года, однако операция не принесла облегчения. Возникли осложнения, и ожидается, что Боласи пропустит остаток сезона и начало следующего.
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