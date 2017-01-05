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«Эвертон» потерял Боласи почти на год

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Эвертон, Боласи Янник
Сегодня, 00:03 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Эвертона» Янник Боласи выбыл из строя на продолжительный срок. Он получил травму колена в ноябре прошлого года, однако операция не принесла облегчения. Возникли осложнения, и ожидается, что Боласи пропустит остаток сезона и начало следующего.

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