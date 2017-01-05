МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Ноттингем Форест
Сегодня, 00:09 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» нацелился на молодого нападающего «Ноттингем Форест». В сферу интересов МЮ попал Бен Бреретон. Однако «Ноттингем Форест» не хочет отпускать 17-летнего форварда. Клуб продлил недавно с ним контракт, чтобы запросить сумму побольше.
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