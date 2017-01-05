МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на молодого нападающего «Ноттингем Форест». В сферу интересов МЮ попал Бен Бреретон. Однако «Ноттингем Форест» не хочет отпускать 17-летнего форварда. Клуб продлил недавно с ним контракт, чтобы запросить сумму побольше.