Страндберг сменил ЦСКА на «Брюгге»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Брюгге, Страндберг Карлос
Сегодня, 00:12 | Источник: aftonbladet.se | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг окончательно сменил команду. 20-летний швед договорился о подписании контракта с «Брюгге». Соглашение рассчитано на 4,5 года. С лета 2014 года Страндберг принадлежал ЦСКА, но в команде не закрепился, путешествуя по арендам.
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Удачи в Брюгге!