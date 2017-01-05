Страндберг сменил ЦСКА на «Брюгге»

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг окончательно сменил команду. 20-летний швед договорился о подписании контракта с «Брюгге». Соглашение рассчитано на 4,5 года. С лета 2014 года Страндберг принадлежал ЦСКА, но в команде не закрепился, путешествуя по арендам.