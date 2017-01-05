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Страндберг сменил ЦСКА на «Брюгге»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Брюгге, Страндберг Карлос
Сегодня, 00:12 | Источник: aftonbladet.se | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг окончательно сменил команду. 20-летний швед договорился о подписании контракта с «Брюгге». Соглашение рассчитано на 4,5 года. С лета 2014 года Страндберг принадлежал ЦСКА, но в команде не закрепился, путешествуя по арендам.

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