Бериша подписал контракт с «Тереком»
Сегодня, 00:14 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Сергей Иванов
«Терек» официально подтвердил переход в грозненскую команду полузащитника «Анжи» Бернарда Бериши. 25-летний хавбек подписал с «Тереком» контракт на 3,5 года. Бериша покинул «Анжи» в связи со сменой политики клуба.
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