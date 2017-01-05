Дубль Хамеса помог «Реалу» разгромить «Севилью»
В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Севилью».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Севилья» - 3:0 (3:0)
Голы: Родригес 11, Варан 29, Родригес 44 (пен).
«Реал»: Касилья, Марсело, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос, Родригес (Данило 79), Каземиро, Асенсио (Иско 67), Мората (Диас 83).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Насри, Иборра (Краневиттер 59), Н`Зонзи, Гансо (Сарабиа 46), Витоло, Корреа (Бен-Еддер 82).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Предупреждения: Иборра 24, Гансо 26, Марсело 42, Карвахаль 42, Меркадо 43, Витоло 83.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Машину Зидана не остановить в Европе.
Браво,Реал,очень солидная победа!
Vаmоs Rеаl!Hаlа Маdrid!
Ща посмотрел обзор и понял, что состав не такой уж и второй) там пару игроков все лишь из резерва
Разве Модрич, Кроос, Каземиро, Марсело, Карвахаль эт резерв?) За Хамеса вообще 80 млн отвалили) Варан давно не запасной. У них даже Иско в запасе сидит)
Реально похоже
Эт не слабость Ла лиги, просто Барса и Реал на голову сильнее остальных.. ну иногда Атлетико себя проявляет
С победой, болельщиков клуба номер один в мире!