Дубль Хамеса помог «Реалу» разгромить «Севилью»

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Севилью».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Севилья» - 3:0 (3:0)

Голы: Родригес 11, Варан 29, Родригес 44 (пен).

«Реал»: Касилья, Марсело, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос, Родригес (Данило 79), Каземиро, Асенсио (Иско 67), Мората (Диас 83).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Насри, Иборра (Краневиттер 59), Н`Зонзи, Гансо (Сарабиа 46), Витоло, Корреа (Бен-Еддер 82).

Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Предупреждения: Иборра 24, Гансо 26, Марсело 42, Карвахаль 42, Меркадо 43, Витоло 83.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.