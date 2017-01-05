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Дубль Хамеса помог «Реалу» разгромить «Севилью»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события, Родригес Хамес
Сегодня, 01:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Севилью».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Севилья» - 3:0 (3:0)
Голы: Родригес 11, Варан 29, Родригес 44 (пен).

«Реал»: Касилья, Марсело, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос, Родригес (Данило 79), Каземиро, Асенсио (Иско 67), Мората (Диас 83).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Насри, Иборра (Краневиттер 59), Н`Зонзи, Гансо (Сарабиа 46), Витоло, Корреа (Бен-Еддер 82).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Предупреждения: Иборра 24, Гансо 26, Марсело 42, Карвахаль 42, Меркадо 43, Витоло 83. 

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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