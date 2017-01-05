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Ловчев: «Витсель всем рассказывал, что хочет играть за „Ювентус“, и теперь уехал в Китай»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Ювентус, Витсель Аксель, Ловчев Евгений
Сегодня, 01:14 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в «Тяньцзинь Сунцзян»:

«Ситуация очень простая. При любом решение важно сохранить самобытность, верность себе. Витсель еще некоторое время назад всем нам рассказывал, что он хочет играть в „Ювентусе“ или в другой заметной европейской команде, что-то выигрывать. И теперь он уехал в Китай, куда отправляются не играть в футбол, а просто зарабатывать деньги.

В каких сборных играют футболисты, выступающие в Китае? Практически ни в каких. Послушайте, даже великий Пирло, будучи возрастным игроком и выступая в Серии А, был нужен сборной Италии, но когда он уехал в США, то тренеры сразу сказали ему: „Все, для сборной ты не годишься“.

Поэтому приходиться выбирать между футболом и лишними пятью миллионами долларов. Кто-то скажет: „Я бы выбрал пять миллионов“. Да, это когда у тебя зарплата 20 тысяч рублей. Но когда у тебя в банке есть счет, и ты живешь на проценты с этого счета, то стоит подумать, может, еще рано делать выбор в пользу денег? Считаю, Витселю еще рано зарабатывать на пенсию».

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