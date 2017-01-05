«Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в «Уотфорде».

Английский клуб, возглавляемый Вальтером Маццари, хочет арендовать японского хавбека до конца сезона.

Напомним, агент Хонды ранее сообщил об интересе клубов МЛС и китайской Суперлиги к 30-летнему игроку.