«Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Уотфорд, Милан, Хонда Кейсуке
Сегодня, 01:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в «Уотфорде».
Английский клуб, возглавляемый Вальтером Маццари, хочет арендовать японского хавбека до конца сезона.
Напомним, агент Хонды ранее сообщил об интересе клубов МЛС и китайской Суперлиги к 30-летнему игроку.
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