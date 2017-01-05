Рейтинг@Mail.ru

«Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Уотфорд, Милан, Хонда Кейсуке
Сегодня, 01:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в «Уотфорде».

Английский клуб, возглавляемый Вальтером Маццари, хочет арендовать японского хавбека до конца сезона.

Напомним, агент Хонды ранее сообщил об интересе клубов МЛС и китайской Суперлиги к 30-летнему игроку.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 2
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
22:58 Агент: «У Банеги есть предложения из Китая, а от „Ювентуса“ нет» 2
22:52 Бакка отказался от зарплаты в 10 млн евро в Китае 5
21:45 Слухи «Марселю» интересен Рикардо Родригес 3
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 13
20:49 «Шапекоэнсе» подпишет 20 новичков 6
20:07 Слухи «Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты» 4
19:47 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро за Дефо 11
19:36 Слухи «Тоттенхэм» отказался продавать Алли за 56 млн евро 16
все материалы по этой теме
Турниры