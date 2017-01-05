Жестеде перешел из «Астон Виллы» в «Мидлсбро»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Мидлсбро, Астон Вилла, Жестеде Руди
Сегодня, 01:45 | Источник: ФК "Мидлсбро" | Фото: Твиттер ФК "Мидлсбро" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий Руди Жестеде сменил «Астон Виллу» на «Мидлсбро».
Контракт 28-летнего форварда с новым клубом рассчитан до июня 2020 года.
Welcome to #Boro, @RudyGestede! #UTB pic.twitter.com/dT4LViauv4
— Middlesbrough FC (@Boro) 4 января 2017 г.
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