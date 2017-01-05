Игрок «Порту» был удален с поля после столкновения с арбитром
Сегодня, 02:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный
Арбитр Луиш Годиньо, работавший на матче Кубка португальской лиги «Морейренсе» — «Порту» (1:0), удалил полузащитника гостей Данилу после того, как сам случайно столкнулся с ним на поле.
Инцидент произошёл на 79-й минуте встречи. Годиньо бежал спиной вперёд и случайно наткнулся на Данилу, после чего показал ему желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче. На 85-й минуте судья удалил ещё одного футболиста «Порту» полузащитника Ясина Браими.
«Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и, честно, до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много спорных эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным», — подписал Данилу видео эпизода в своем Instagram.
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