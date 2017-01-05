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Конте: «Мы знали, что можем проиграть „Тоттенхэму“»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Конте Антонио
Сегодня, 02:42 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 20-го тура АПЛ:

«Мы знали, что можем проиграть, но сегодня я увидел очень сбалансированную игру. „Тоттенхэм“ забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго.

Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул. В прошлом году они претендовали на победу в АПЛ, в этот раз им это также по силам.

Моя команда лидирует в турнирной таблице, потому что мы много работаем. Но конечно, Премьер-лига — сложный чемпионат, в котором важно продолжать трудиться и работать над ошибками».

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