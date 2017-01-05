Конте: «Мы знали, что можем проиграть „Тоттенхэму“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 20-го тура АПЛ:

«Мы знали, что можем проиграть, но сегодня я увидел очень сбалансированную игру. „Тоттенхэм“ забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго.

Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул. В прошлом году они претендовали на победу в АПЛ, в этот раз им это также по силам.

Моя команда лидирует в турнирной таблице, потому что мы много работаем. Но конечно, Премьер-лига — сложный чемпионат, в котором важно продолжать трудиться и работать над ошибками».