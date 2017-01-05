Жоау Перейра стал игроком «Трабзонспора»

Экс-защитник сборной Португалии Жоау Перейра перешел из лиссабонского «Спортинга» в турецкий «Трабзонспор».

Помимо 32-летнего португальца турецкий клуб подписал еще одного защитника. Им стал 27-летний Эммануэль Мас, перешедший в «Трабзонспор» из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Сердар Таски также заключил контракт с «Трабзонспором».