Жоау Перейра стал игроком «Трабзонспора»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Трабзонспор, Спортинг, Сан-Лоренсо, Перейра Жоау, Мас Эммануэль
Сегодня, 03:01 | Источник: Твиттер ФК "Трабзонспор" | Редакция: Павел Молочный
Экс-защитник сборной Португалии Жоау Перейра перешел из лиссабонского «Спортинга» в турецкий «Трабзонспор».
Помимо 32-летнего португальца турецкий клуб подписал еще одного защитника. Им стал 27-летний Эммануэль Мас, перешедший в «Трабзонспор» из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».
Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Сердар Таски также заключил контракт с «Трабзонспором».
Emmanuel Mas ve Joao Pereira takımımızın kampına katıldı. pic.twitter.com/aygyQnLfX8
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 4 января 2017 г.
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