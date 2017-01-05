Рейтинг@Mail.ru

Жоау Перейра стал игроком «Трабзонспора»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Трабзонспор, Спортинг, Сан-Лоренсо, Перейра Жоау, Мас Эммануэль
Сегодня, 03:01 | Источник: Твиттер ФК "Трабзонспор" | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник сборной Португалии Жоау Перейра перешел из лиссабонского «Спортинга» в турецкий «Трабзонспор».

Помимо 32-летнего португальца турецкий клуб подписал еще одного защитника. Им стал 27-летний Эммануэль Мас, перешедший в «Трабзонспор» из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Сердар Таски также заключил контракт с «Трабзонспором».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:21 Почеттино: «„Тоттенхэм“ обыграл одну из лучших команд Европы» 0
02:42 Конте: «Мы знали, что можем проиграть „Тоттенхэму“» 1
Вчера
15:05 Слухи Марко Силва - фаворит в борьбе за тренерское кресло «Халл Сити» 1
06:40 Гвардиола: «Если бы я не чувствовал, что мне нужен вызов, то остался бы в „Барселоне“» 8
04:59 Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться» 2
04:45 Клопп: «„Ливерпуль“ не может повлиять на решение Матипа не играть на Кубке Африки» 3
04:20 Венгер: «Я не видел Озила уже неделю» 29
03:22 Конте из игроков «Тоттенхэма» отметил Ваньяму 0
02:51 Фото Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет ни истории, ни титулов „Барселоны“, „Баварии“ или МЮ» 28
02:19 Венгер: «У „Борнмута“ была слишком большая фора» 4
все материалы по этой теме
Турниры