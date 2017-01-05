Алли: «Мы хотели остановить „Челси“, как в прошлом сезоне они поступили с нами»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, забивший два гола головой в матче 20-го тура АПЛ с «Челси» (2:0), прокомментировал результат поединка:

«Для меня непривычно бить головой чаще, чем ногами, но сегодня я получал мяч реже, чем хотелось бы. Я чувствовал, что если и добьюсь своего, то только головой.

История противостояния „Челси“ и „Тоттенхэма“ тянется с прошлого сезона, и мы хотели остановить их, как они в прошлый раз поступили с нами. Мы рады, что набрали очки и продолжаем держаться в лидирующей группе. Но „Тоттенхэм“ не собирается расслабляться, нам всегда есть над чем работать».

Напомним, в прошлом сезоне «Тоттенхэм» потерял шансы на чемпионство после ничьей с «Челси» (2:2) в 36-м туре. По итогам сезона «шпоры» заняли в АПЛ третье место, первая строчка досталась «Лестер Сити».