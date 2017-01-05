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Хамес: «Я остаюсь в „Реале“»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Родригес Хамес
Сегодня, 04:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, оформивший дубль в кубковом матче с «Севильей» (3:0), заявил, что больше не собирается покидать «Королевский клуб»:

«Каждый в команде хочет иметь постоянную игровую практику. Но я в порядке. Мы все проходим через трудные времена. Сейчас наступил новый год, и у меня появились новые цели в жизни. Я остаюсь, я остаюсь».

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