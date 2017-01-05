Хамес: «Я остаюсь в „Реале“»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, оформивший дубль в кубковом матче с «Севильей» (3:0), заявил, что больше не собирается покидать «Королевский клуб»:

«Каждый в команде хочет иметь постоянную игровую практику. Но я в порядке. Мы все проходим через трудные времена. Сейчас наступил новый год, и у меня появились новые цели в жизни. Я остаюсь, я остаюсь».