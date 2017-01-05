«Ювентус» летом предложит ПСЖ 80 млн евро за Верратти
Сегодня, 04:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Ювентуса» в июне сделает предложение ПСЖ по трансферу полузащитника парижского клуба Марко Верратти.
По информации источника, сумма, которую туринцы готовы отдать за 24-летнего хавбека, составляет 80 млн евро.
Ранее, агент Верратти заявил, что его клиент подошел бы «Интеру» и «Ювентусу».
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