Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» летом предложит ПСЖ 80 млн евро за Верратти

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 04:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Руководство «Ювентуса» в июне сделает предложение ПСЖ по трансферу полузащитника парижского клуба Марко Верратти.

По информации источника, сумма, которую туринцы готовы отдать за 24-летнего хавбека, составляет 80 млн евро.

Ранее, агент Верратти заявил, что его клиент подошел бы «Интеру» и «Ювентусу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:00 В «Боруссии» Д опровергли информацию о предложении продать Обамеянга за 150 млн евро 0
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 2
01:28 Слухи «Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду 1
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
22:58 Агент: «У Банеги есть предложения из Китая, а от „Ювентуса“ нет» 2
22:52 Бакка отказался от зарплаты в 10 млн евро в Китае 5
21:45 Слухи «Марселю» интересен Рикардо Родригес 3
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 13
20:49 «Шапекоэнсе» подпишет 20 новичков 6
20:07 Слухи «Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты» 4
все материалы по этой теме
Турниры