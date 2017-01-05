«Ювентус» летом предложит ПСЖ 80 млн евро за Верратти

Руководство «Ювентуса» в июне сделает предложение ПСЖ по трансферу полузащитника парижского клуба Марко Верратти.

По информации источника, сумма, которую туринцы готовы отдать за 24-летнего хавбека, составляет 80 млн евро.

Ранее, агент Верратти заявил, что его клиент подошел бы «Интеру» и «Ювентусу».