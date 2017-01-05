В «Боруссии» Д опровергли информацию о предложении продать Обамеянга за 150 млн евро
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Шанхай СИПГ, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 05:00 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
В штабе дортмундской «Боруссии» не подтвердили информацию о том, что «Шанхай СИПГ» предложил немецкому клубу € 150 млн за нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
«„Боруссия“ Дортмунд не получала соответствующего предложения. Мы не занимаемся гипотетическими вещами», — заявил пресс-атташе «Боруссии».
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