В «Боруссии» Д опровергли информацию о предложении продать Обамеянга за 150 млн евро

В штабе дортмундской «Боруссии» не подтвердили информацию о том, что «Шанхай СИПГ» предложил немецкому клубу € 150 млн за нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«„Боруссия“ Дортмунд не получала соответствующего предложения. Мы не занимаемся гипотетическими вещами», — заявил пресс-атташе «Боруссии».