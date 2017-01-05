Савин: «Нынешнее поколение сборной России может приятно удивить уже на Кубке конфедераций»

Футбольный комментатор и бывший нападающий сборной России Евгений Савин поделился мнением о текущем состоянии национальной команды страны:

«Сейчас очень многие критикуют национальную команду, и у меня у самого есть разочарование относительно ее выступление, особенно после провального Евро-2016. Я впервые смотрел на это все не глазами футболиста, а глазами болельщика, не спал до утра и думал: „Неужели это наш уровень?“. И все же я всегда буду смотреть с позитивом даже на эту ситуацию. Мне нравится, что сейчас происходит в сборной России. В команде идет смена поколений. Ребята должны понимать, что за их игрой следят миллионы болельщиков, и для них результаты команды всегда очень важны. Нужно с уважением относиться к фанатам, прежде всего мы играем для них.

Я верю, что нынешнее поколение футболистов – Федор Смолов, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Олег Шатов, Александр Кокорин — могут нас приятно удивить уже на Кубке конфедераций в 2017 году и достойно подготовиться к чемпионату мира в 2018 году. Станислав Черчесов — это тот специалист, который может встряхнуть команду. Я верю в нашу сборную».

Напомним, бывший наставник сборной России Валерий Газзаев сказал, что пока не видит положительной перспективы для команды Станислава Черчесова.