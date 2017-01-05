Сакки: «У „Ювентуса“ есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки полагает, что «Ювентусу» по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне:

«Я уверен, что этот год может стать успешным для „Ювентуса“. Если вы взглянете на другие топ-клубы континента, им приходится выгрызать победы. Просто посмотрите, как „Реал“ выцарапал победу в Клубном чемпионате мира в дополнительное время. Тем временем, на вершине таблицы АПЛ находятся „Челси“ и „Ливерпуль“ – команды, которых нет в Лиге чемпионов. У „Ювентуса“ есть все, чтобы выиграть ЛЧ: прекрасный тренер, игроки и клуб. Они просто должны больше верить в себя.

Заглядывая вперед, я считаю, что „Юве“ станет одним из двух или трех лучших клубов мира».

Ранее Сакки высказывался о том, что «Ювентус» на 10 лет опережает своих соперников по итальянскому чемпионату.