«Рединг» хочет арендовать у «Ливерпуля» Илори с правом выкупа

Защитник «Ливерпуля» Тиагу Илори в январе может быть арендован «Редингом» с правом выкупа игрока по итогам сезона.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний центральный защитник не сыграл за «мерсисайдцев» ни одной минуты.

Напомним, что хавбеком «Ливерпуля» Лукасом Лейвой интересуются «Интер» и «Милан».