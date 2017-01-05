Рейтинг@Mail.ru

«Рединг» хочет арендовать у «Ливерпуля» Илори с правом выкупа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Рединг, Илори Тиагу
Сегодня, 06:10 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Ливерпуля» Тиагу Илори в январе может быть арендован «Редингом» с правом выкупа игрока по итогам сезона.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний центральный защитник не сыграл за «мерсисайдцев» ни одной минуты.

Напомним, что хавбеком «Ливерпуля» Лукасом Лейвой интересуются «Интер» и «Милан».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:00 В «Боруссии» Д опровергли информацию о предложении продать Обамеянга за 150 млн евро 2
04:41 Слухи «Ювентус» летом предложит ПСЖ 80 млн евро за Верратти 4
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 2
01:28 Слухи «Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду 1
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
22:58 Агент: «У Банеги есть предложения из Китая, а от „Ювентуса“ нет» 3
22:52 Бакка отказался от зарплаты в 10 млн евро в Китае 5
21:45 Слухи «Марселю» интересен Рикардо Родригес 3
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 14
20:49 «Шапекоэнсе» подпишет 20 новичков 6
все материалы по этой теме
Турниры