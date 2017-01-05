«Рединг» хочет арендовать у «Ливерпуля» Илори с правом выкупа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Рединг, Илори Тиагу
Сегодня, 06:10 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ливерпуля» Тиагу Илори в январе может быть арендован «Редингом» с правом выкупа игрока по итогам сезона.
В текущем сезоне АПЛ 23-летний центральный защитник не сыграл за «мерсисайдцев» ни одной минуты.
Напомним, что хавбеком «Ливерпуля» Лукасом Лейвой интересуются «Интер» и «Милан».
Другие материалы по теме:
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 2
01:28 Слухи «Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду 1
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
21:45 Слухи «Марселю» интересен Рикардо Родригес 3
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 14
Или войдите через