Суарес: «В случае ухода Энрике, хочу видеть Сакристана во главе „Барселоны“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Суарес Луис, Сакристан Эусебио , Энрике Луис , Вальверде Эрнесто , Сампаоли Хорхе
Сегодня, 06:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает наставника «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристана лучшим кандидатом на место главного тренера «Барсы», в случае если Луис Энрике покинет этот пост:
«Лучше заменой Энрике, для меня, является Эусебио. Он заслужил это отличной работой в Сан-Себастьяне с „Реалом Сосьедад“».
Уругвайский форвард добавил, что кандидатуры Эрнесто Вальверде и Хорхе Сампаоли тоже являются неплохим выбором.
После 16-ти туров испанской Примеры «Реал Сосьедад» делит 4-ую строчку турнирной таблицы с «Вильярреалом», отставая от лидера чемпионата мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе, на 8 очков.
Напомним, в ноябре 2016 года Сакристан был признан лучшим тренером чемпионата Испании.
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