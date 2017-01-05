Суарес: «В случае ухода Энрике, хочу видеть Сакристана во главе „Барселоны“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает наставника «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристана лучшим кандидатом на место главного тренера «Барсы», в случае если Луис Энрике покинет этот пост:

«Лучше заменой Энрике, для меня, является Эусебио. Он заслужил это отличной работой в Сан-Себастьяне с „Реалом Сосьедад“».

Уругвайский форвард добавил, что кандидатуры Эрнесто Вальверде и Хорхе Сампаоли тоже являются неплохим выбором.

После 16-ти туров испанской Примеры «Реал Сосьедад» делит 4-ую строчку турнирной таблицы с «Вильярреалом», отставая от лидера чемпионата мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе, на 8 очков.

Напомним, в ноябре 2016 года Сакристан был признан лучшим тренером чемпионата Испании.