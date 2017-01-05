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Ловчев: «Если бы не Федун, „Спартак“ сегодня мог быть там, где сейчас „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Анжи, Динамо М, Федун Леонид , Ловчев Евгений
Сегодня, 07:11 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Евгений Ловчев, комментируя смену курса развития у «Анжи», отметил, что клубы должны находиться в руках частных руководителей, которым небезразличен футбол:

«Тут хочется сказать не об „Анжи“, а в целом о нашем футболе. Очевидно, что подобные ситуации будут повторяться, пока у руля клубов не будут стоять частные руководители, любящие футбол. Только тогда клуб сможет стабильно существовать и зарабатывать себе на жизнь. Такого у нас практически нигде нет. Даже такой известный клуб, как „Динамо“, испытывает проблемы.

Спартаковские болельщики порой проходятся по Федуну. Да я и сам высказывался, что, мол, то-то и то-то было неправильно, но давайте будем откровенны: если бы не Федун, „Спартак“ сегодня вполне мог быть там, где сейчас „Динамо“.

Поэтому важно, чтобы клубы были в частных руках. И, наверное, эти частники имели бы какие-то преференции. Чтобы футбол стал нормальным бизнесом. А иначе, после какого-нибудь сезона у нас клубов шесть уйдет в небытие, и все».

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