Рейтинг@Mail.ru

Зидан: «„Реал“ очень мощно сыграл против „Севильи“»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин
Сегодня, 07:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), в котором все голы были забиты «сливочными» в первой половине встречи:

«Не знаю, был ли это лучший первый тайм в исполнении нашей команды с тех пор, как я возглавил „Реал“, но мы сыграли очень мощно благодаря соответствующей работе, проделанной ранее на тренировках. Конечно, когда начинаешь игру таким образом и забиваешь голы, в остальное время матча все дается намного легче».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:17, редактировал Сегодня 08:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:41, редактировал Сегодня 07:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:59 Сампаоли: «С „Севильей“ давно такого не случалось» 0
03:21 Почеттино: «„Тоттенхэм“ обыграл одну из лучших команд Европы» 4
03:01 Официально Фото Жоау Перейра стал игроком «Трабзонспора» 0
02:42 Конте: «Мы знали, что можем проиграть „Тоттенхэму“» 2
Вчера
15:05 Слухи Марко Силва - фаворит в борьбе за тренерское кресло «Халл Сити» 1
06:40 Гвардиола: «Если бы я не чувствовал, что мне нужен вызов, то остался бы в „Барселоне“» 8
04:59 Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться» 2
04:45 Клопп: «„Ливерпуль“ не может повлиять на решение Матипа не играть на Кубке Африки» 3
04:20 Венгер: «Я не видел Озила уже неделю» 29
03:22 Конте из игроков «Тоттенхэма» отметил Ваньяму 0
все материалы по этой теме
Турниры