Зидан: «„Реал“ очень мощно сыграл против „Севильи“»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), в котором все голы были забиты «сливочными» в первой половине встречи:

«Не знаю, был ли это лучший первый тайм в исполнении нашей команды с тех пор, как я возглавил „Реал“, но мы сыграли очень мощно благодаря соответствующей работе, проделанной ранее на тренировках. Конечно, когда начинаешь игру таким образом и забиваешь голы, в остальное время матча все дается намного легче».