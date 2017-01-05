Савин: «Футболист как художник – должен быть голодным»

Футбольный комментатор и бывший игрок сборной России Евгений Савин согласен с мнением, что современные футболисты избалованы большими деньгами:

«Это проблема не самих футболистов, а проблема системы. Наш рынок так устроен, что тому, кто имеет российский паспорт и попадает три раза в ворота, начинают предлагать многомиллионные и долгосрочные контракты, от которых, уверен, не отказался бы никто. Самая большая проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что люди с раннего возраста начинают их получать, а не зарабатывать. Они попадают в зону комфорта и просто деградируют.

Считаю, что нужен не столько потолок зарплат, сколько разум. Руководители должны прийти к тому, что нельзя мальчику в 20 лет, который еще пока ничего не понимает, платить огромные деньги, потому что через три года ему станет ничего не нужно, пропадет мотивация. Как говорят про художников — он должен быть голодным. Так и с футболистами. Ты должен иметь стимул, в том числе и финансовый, расти дальше».

Также Савин признался, что верит в Станислава Черчесова и сборную России.