Сампаоли: «С „Севильей“ давно такого не случалось»

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (0:3):

«Севилью» превзошли в первом тайме. С нами давно не случалось подобного. Работа арбитра? Всегда бывают судейские решения, которые можно проанализировать. Обычно я сам такими вещами не занимаюсь, поскольку не считаю себя способным на это, принимая во внимание место, где я нахожусь во время игры. В любом случае, поражение «Севильи» было обусловлено игрой «Реала» в первой половине матча».