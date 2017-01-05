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Сампаоли: «С „Севильей“ давно такого не случалось»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 07:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (0:3):

«Севилью» превзошли в первом тайме. С нами давно не случалось подобного. Работа арбитра? Всегда бывают судейские решения, которые можно проанализировать. Обычно я сам такими вещами не занимаюсь, поскольку не считаю себя способным на это, принимая во внимание место, где я нахожусь во время игры. В любом случае, поражение «Севильи» было обусловлено игрой «Реала» в первой половине матча».

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