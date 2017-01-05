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Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб

Матч: БорнмутБорнмут3 : 3АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Санчес Алексис
Сегодня, 08:21 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был очень раздосадован после ничьей в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Как сообщают в Англии, после финального свистка чилиец в сердцах выбросил свои перчатки и шел в раздевалку один, игнорируя партнеров по команде. В самой раздевалке Санчес продолжал всячески высказывать свое недовольство, а его выражение лица было очень злым.

Этот инцидент обеспокоил некоторых игроков «канониров», которые опасаются, что Алексис не продлит контракт с лондонцами и покинет клуб. Договор игрока рассчитан еще на 18 месяцев.

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