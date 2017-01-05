Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был очень раздосадован после ничьей в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Как сообщают в Англии, после финального свистка чилиец в сердцах выбросил свои перчатки и шел в раздевалку один, игнорируя партнеров по команде. В самой раздевалке Санчес продолжал всячески высказывать свое недовольство, а его выражение лица было очень злым.

Этот инцидент обеспокоил некоторых игроков «канониров», которые опасаются, что Алексис не продлит контракт с лондонцами и покинет клуб. Договор игрока рассчитан еще на 18 месяцев.