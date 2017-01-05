Джеррард: «Если „Ливерпуль“ выиграет только Кубок Англии - этого будет мало»

Легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о важности удачного выступления в чемпионате Англии.

«Как мы могли увидеть в прошлом сезоне, МЮ не хватило выигрыша Кубка Англии, ван Гала уволили. Несколько лет назад Кенни Даглиш лишился своего поста тренера в „Ливерпуле“, хотя выиграл и Кубок Англии, и Кубок Лиги. Приоритет большинства клубов - чемпионат. Для „красных“ с самого начала сезона стоит задача выиграть этот трофей».

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2). Подопечные Юргена Клоппа занимают вторую позицию в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Челси» на 5 очков.