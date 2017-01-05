Анчелотти: «Гвардиола? Когда дела идут плохо, всегда обвиняют тренера»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Анчелотти Карло , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 09:10 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поддержал своего коллегу Хосепа Гвардиолу, который сейчас подвергается критике за работу в «Манчестер Сити».
«Я думаю, для любого тренера нелегко начинать работу в новом клубе и новой лиге. Гвардиоле нужно время, он проделает фантастическую работу в „Сити“, как ранее сделал это и в „Баварии“. В футболе всегда так. Когда дела идут хорошо, все поздравляют футболистов, но как только что-то идет не по плану, - обвиняют тренера. Так что я не удивлен критикой в его адрес».
После 20 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в таблице чемпионата.
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