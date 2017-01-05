Анчелотти: «Гвардиола? Когда дела идут плохо, всегда обвиняют тренера»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поддержал своего коллегу Хосепа Гвардиолу, который сейчас подвергается критике за работу в «Манчестер Сити».

«Я думаю, для любого тренера нелегко начинать работу в новом клубе и новой лиге. Гвардиоле нужно время, он проделает фантастическую работу в „Сити“, как ранее сделал это и в „Баварии“. В футболе всегда так. Когда дела идут хорошо, все поздравляют футболистов, но как только что-то идет не по плану, - обвиняют тренера. Так что я не удивлен критикой в его адрес».

После 20 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в таблице чемпионата.