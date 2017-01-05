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«Севилья» подписала капитана «Нанси»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Севилья, Нанси, Ленгле Клеман
Сегодня, 09:19 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, центральный защитник «Нанси» Клеман Ленгле перешел в «Севилью». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4.5 года. Сумма трансфера по неофициальной информации составила 5 млн евро.

Несмотря на свой молодой возраст, Ленгле был капитаном французского клуба.

В текущем сезоне на счету Ленгле 20 матчей во всех турнирах.

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