«Севилья» подписала капитана «Нанси»
Сегодня, 09:19 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, центральный защитник «Нанси» Клеман Ленгле перешел в «Севилью». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4.5 года. Сумма трансфера по неофициальной информации составила 5 млн евро.
Несмотря на свой молодой возраст, Ленгле был капитаном французского клуба.
В текущем сезоне на счету Ленгле 20 матчей во всех турнирах.
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