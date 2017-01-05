Агент Луиса Адриано: «„Милан“ уже в прошлом, впереди - „Спартак“»

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал о переходе его клиента в «Спартак», как уже о свершившемся факте. 10 или 11 января бразилец должен пройти медосмотр в расположении «красно-белых», после чего с ним будет заключен контракт.

«Адриано не хотел уходить из „Милана“, но ему не нашлось места в составе. Луис должен играть.

Мы очень рады, что Адриано переходит в „Спартак“. Массимо Каррера - важная фигура, он сыграл основополагающую роль для бразильца в этом переходе. Каррера очень уважительно относится к своим подопечным, он отличный тренер. Надеемся, что все вместе пойдем к новым победам, как это было в „Шахтере“.

Цели на будущее? Работа на тренировках и игровая практика. Луис не нашел взаимопонимания с Монтеллой, но теперь снова хочет „стать героем“. „Милан“ уже в прошлом. Впереди - „Спартак“».