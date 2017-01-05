Рейтинг@Mail.ru

Агент Луиса Адриано: «„Милан“ уже в прошлом, впереди - „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Милан, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 09:38 | Источник: milannews.it | Редакция: Дмитрий Кристя

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал о переходе его клиента в «Спартак», как уже о свершившемся факте. 10 или 11 января бразилец должен пройти медосмотр в расположении «красно-белых», после чего с ним будет заключен контракт.

«Адриано не хотел уходить из „Милана“, но ему не нашлось места в составе. Луис должен играть. 

Мы очень рады, что Адриано переходит в „Спартак“. Массимо Каррера - важная фигура, он сыграл основополагающую роль для бразильца в этом переходе. Каррера очень уважительно относится к своим подопечным, он отличный тренер. Надеемся, что все вместе пойдем к новым победам, как это было в „Шахтере“. 

Цели на будущее? Работа на тренировках и игровая практика. Луис не нашел взаимопонимания с Монтеллой, но теперь снова хочет „стать героем“. „Милан“ уже в прошлом. Впереди - „Спартак“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:12 Слухи Страндберг сменил ЦСКА на «Брюгге» 37
Вчера
20:43 Бикфалви ведёт переговоры с российскими клубами 8
20:37 Слухи ЦСКА интересен хавбек «Эшторила» 72
18:39 Куасси Эбуэ проходит медосмотр в «Селтике» 4
14:03 Слухи «Зенит» предлагает «Бенфике» 20 млн евро за Самариса 92
11:05 Слухи «Спартак» поборется с «Аталантой» за хавбека «Палермо» Хильемарка 52
10:10 Слухи Источник: «Таски заключил контракт с „Трабзонспором“» 49
08:42 Слухи Источник: «Ломбертс останется в „Зените“ до конца сезона» 25
03 января 2017
21:24 Слухи Полузащитник «Кубани» близок к переходу во вьетнамский клуб 8
19:51 Арустамян: «Куасси переходит из „Краснодара“ в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро» 23
все материалы по этой теме
Турниры