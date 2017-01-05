Рязанцев, Могилевец и Ломбертс могут зимой покинуть «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рязанцев Александр, Могилевец Павел, Ломбертс Николас, Евсеев Алексей, Васютин Александр
Сегодня, 10:14 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Николас Ломбертс могут покинуть «Зенит» в это межсезонье. Вероятно, что в «Уфу» к Сергею Семаку отправятся несколько игроков «Зенита-2». Решается вопрос о дальнейшей судьбе Александра Васютина.
Рязанцев восстановился после травмы и должен поехать на сбор в Дубай, однако нельзя утверждать, что он останется в команде до закрытия трансферного окна. К Рязанцеву проявляют интерес несколько российских клубов.
Перспективы Николаса Ломбертса напрямую зависят от решения руководства «Зенита» по новому центральному защитнику.
Летом заканчивается контракт у Алексея Евсеева. Переговоры о будущем двадцатидвухлетнего полузащитника начнутся после выхода из отпуска.
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03 января 2017
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А от самомих пачками валят с бомжатника!
Санька рязанцева жаль,загубив карьеру в кабинете,но сам виноват,за бабками погнался!!!
Вот тебе и зинит,хочешь загубить карьеру,тогда переходи к нам,в бомжатник)))