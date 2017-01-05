Рязанцев, Могилевец и Ломбертс могут зимой покинуть «Зенит»

По информации источника, Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Николас Ломбертс могут покинуть «Зенит» в это межсезонье. Вероятно, что в «Уфу» к Сергею Семаку отправятся несколько игроков «Зенита-2». Решается вопрос о дальнейшей судьбе Александра Васютина.

Рязанцев восстановился после травмы и должен поехать на сбор в Дубай, однако нельзя утверждать, что он останется в команде до закрытия трансферного окна. К Рязанцеву проявляют интерес несколько российских клубов.

Перспективы Николаса Ломбертса напрямую зависят от решения руководства «Зенита» по новому центральному защитнику.

Летом заканчивается контракт у Алексея Евсеева. Переговоры о будущем двадцатидвухлетнего полузащитника начнутся после выхода из отпуска.