«Малага» арендовала у «Уотфорда» Пеньяранду
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Малага, Уотфорд, Удинезе, Пеньяранда Адальберто
Сегодня, 10:26 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Дмитрий Кристя
19-летний форвард «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда продолжит карьеру в «Малаге». «Анчоусы» арендовали игрока на полгода с опцией продления. О других деталях сделки не сообщается.
Первую часть сезона венесуэльский нападающий провел в «Удинезе», где сыграл 6 матчей, но результативными действиями не отметился.
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