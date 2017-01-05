«Малага» арендовала у «Уотфорда» Пеньяранду

19-летний форвард «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда продолжит карьеру в «Малаге». «Анчоусы» арендовали игрока на полгода с опцией продления. О других деталях сделки не сообщается.

Первую часть сезона венесуэльский нападающий провел в «Удинезе», где сыграл 6 матчей, но результативными действиями не отметился.