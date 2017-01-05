Рикардо Родригес хочет присоединиться к «Интеру»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес в следующем сезоне хочет стать игроком «Интера», сообщают в Италии. 24-летний левый бек связан контрактом с «волками» до 2019 года, но в его договоре есть сумма отступных в размере 22 млн евро. По слухам, у игрока есть предложения от других клубов, в том числе и от ПСЖ, но сам он склоняется к Серии А, а конкретно - к «Интеру».

Сам миланский клуб постарается договориться, чтобы получить небольшую скидку к опции выкупа игрока.

Родригес выступает в «Вольфсбурге» с 2012 года, куда он перешел из «Цюриха» за 8.5 млн евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.