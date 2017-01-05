Рикардо Родригес хочет присоединиться к «Интеру»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вольфсбург, Интер, Родригес Рикардо
Сегодня, 10:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес в следующем сезоне хочет стать игроком «Интера», сообщают в Италии. 24-летний левый бек связан контрактом с «волками» до 2019 года, но в его договоре есть сумма отступных в размере 22 млн евро. По слухам, у игрока есть предложения от других клубов, в том числе и от ПСЖ, но сам он склоняется к Серии А, а конкретно - к «Интеру».
Сам миланский клуб постарается договориться, чтобы получить небольшую скидку к опции выкупа игрока.
Родригес выступает в «Вольфсбурге» с 2012 года, куда он перешел из «Цюриха» за 8.5 млн евро.
В этом сезоне он провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Другие материалы по теме:
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 5
01:28 Слухи «Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду 1
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
21:45 Слухи «Марселю» интересен Рикардо Родригес 3
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 15
Или войдите через