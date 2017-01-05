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Болельщики «Валенсии» снова протестовали против владельца клуба

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Валенсия
Сегодня, 10:55 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Болельщики «Валенсии» вновь вышли на акции протеста против владельца клуба, сингапурского миллиардера Питера Лима. Тысячи людей вышли на улицы после поражения в Кубке Испании от «Сельты» (1:4), также в «твиттере» был запущен специальный хэштег #LimGoHome, который стал очень популярным в кратчайшие сроки.

«Лучшие болельщики в мире против худшего руководства»

«Лим, разве ты не видишь, что происходит? Просто уходи», — такие и подобные им сообщения писали разгневанные болельщики «Лос Чес» в соцсетях.

Лим принял клуб с большой помпезностью в 2014 году. «Валенсия», зарекомендовавшая себя за последние 15 лет одним из главных конкурентов «Барселоны» и «Реала», проваливает последние 2 сезона. «Летучие мыши» уже успели сменить нескольких тренеров, в том числе были уволены Гари Невилл и Пако Айестаран, которые изначально воспринимались болельщиками в штыки, поскольку не имели опыта. Отставка Чезаре Пранделии стала последней каплей для фанатов.

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