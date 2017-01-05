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Вратарь «Севильи» - о судействе в матче с «Реалом»: «Боже, какой позор!»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Сория Давид
Сегодня, 11:19 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Севильи» Давид Сория, не участвовавший в кубковом матче с «Реалом» (0:3), в своем «твиттере» раскритиковал действия арбитра встречи Матеу Лаоса.

«Боже мой, какой позор!» — пишет Сория в социальной сети.

Сторонники «Севильи» были недовольны, что судья не назначил штрафной удар за фол Альваро Мораты перед первым голом «сливочных». Также они считают, что пенальти на Луке Модриче, после чего был забит третий мяч, не было.

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