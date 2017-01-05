Каземиро: «Мы ещё не прошли „Севилью“»

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что еще слишком рано праздновать общий успех в кубковой дуэли с «Севильей». В первой игре дома мадридцы разбили соперника - 3:0.

«Битву нельзя считать законченной, так как мы знаем, на что „Севилья“ способна в родных стенах. У нас остается еще много работы.

„Реал“ продемонстрировал отличную игру, одну из лучших в сезоне. Это доказывает: если мы едины, то способны создать трудности любому сопернику».