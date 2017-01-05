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Каземиро: «Мы ещё не прошли „Севилью“»

Матч: РеалРеал3 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Каземиро
Сегодня, 11:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что еще слишком рано праздновать общий успех в кубковой дуэли с «Севильей». В первой игре дома мадридцы разбили соперника - 3:0.

«Битву нельзя считать законченной, так как мы знаем, на что „Севилья“ способна в родных стенах. У нас остается еще много работы.

„Реал“ продемонстрировал отличную игру, одну из лучших в сезоне. Это доказывает: если мы едины, то способны создать трудности любому сопернику».

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