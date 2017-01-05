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Рейнгольд: «Ганчаренко вошёл в горящий дом, который того и гляди обрушится»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Рейнгольд Валерий , Ганчаренко Виктор
Сегодня, 11:46 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал приход Виктора Ганчаренко на пост главного тренера ЦСКА.

«Ганчаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится. В ЦСКА ничего нет на данный момент. Это в „Уфе“ могут сказать: „Ты главное иди не в зоне вылета, и все будет в порядке“. В ЦСКА другие задачи – чемпионство. Чем и как он будет играть?

Он вернул Васина в ЦСКА. Но Васин хорош в „Уфе“. В ЦСКА на него ляжет совсем другая нагрузка, а скорости у него нет. Значит, нужны игроки сильнее. В данный момент, Васин – не хуже Березуцкого и Игнашевича. Но только лишь. И этого мало. Значит, дыра в обороне останется. Неприятно было смотреть, как армейцев „раздевали“ в Лиге чемпионов. Нельзя играть до тех пор, пока пятки не стерлись».

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