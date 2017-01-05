Моуриньо: «Я влюбился в МЮ благодаря болельщикам клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил болельщиков манкунианского клуба.

«Сами люди заставили меня проникнуться глубокими чувствами к клубу и дали стимул работать для них. Я имею в виду настоящих болельщиков МЮ, которые чтят историю клуба, но и понимают реалии настоящего. Говорю о тех, кто верит в светлое будущее и в то же время осознает, что дорога туда будет сложной. О тех, кто будет поддерживать нас даже в самые трудные времена.

Это самая значимая вещь для меня. Болельщики заставили меня влюбиться в этот клуб. Думаю, это тронуло меня больше всего».

В последнем туре АПЛ МЮ переиграл «Вест Хэм» (2:0).