Моуриньо: «Я влюбился в МЮ благодаря болельщикам клуба»
Сегодня, 12:04 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил болельщиков манкунианского клуба.
«Сами люди заставили меня проникнуться глубокими чувствами к клубу и дали стимул работать для них. Я имею в виду настоящих болельщиков МЮ, которые чтят историю клуба, но и понимают реалии настоящего. Говорю о тех, кто верит в светлое будущее и в то же время осознает, что дорога туда будет сложной. О тех, кто будет поддерживать нас даже в самые трудные времена.
Это самая значимая вещь для меня. Болельщики заставили меня влюбиться в этот клуб. Думаю, это тронуло меня больше всего».
В последнем туре АПЛ МЮ переиграл «Вест Хэм» (2:0).
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Вчера
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С этими командами ЛЧ намного привлекательнее
Ну это я про нормальных болельщиков.
А для глоров криштианы хари и прочих маркетинговых шестерок и погба топ игрок мира