Григорян возглавил «Анжи»
Сегодня, 12:14 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Новым наставником «Анжи» назначен Александр Григорян, ранее работавший в «СКА-Хабаровск». Об условиях контракта с тренером не сообщается.
Григорян с 1999 года в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе. С пермской «Звездой-2005» доходил до финала женской Лиги чемпионов.
В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Тосно» (Ленинградская область).
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