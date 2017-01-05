Григорян возглавил «Анжи»

Новым наставником «Анжи» назначен Александр Григорян, ранее работавший в «СКА-Хабаровск». Об условиях контракта с тренером не сообщается.

Григорян с 1999 года в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе. С пермской «Звездой-2005» доходил до финала женской Лиги чемпионов.

В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Тосно» (Ленинградская область).