Рейтинг@Mail.ru

«Брюгге» подтвердил переход Страндберга

Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, ЦСКА, Брюгге, Страндберг Карлос
Сегодня, 12:24 | Источник: ФК "Брюгге" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Брюгге» подтвердил переход нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга. Контракт с 20-летним шведом рассчитан до 2021 года. Другие детали сделки не сообщаются. 

Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:37
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:14 Официально Бериша подписал контракт с «Тереком» 25
03 января 2017
20:14 Официально Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю» 4
19:39 Официально «Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян» 197
30 декабря 2016
Вадим Багров
​У «Зенита» хаотичные трансферы?
Цаллагов новый год встретит в футболке «Зенита», и «Соккер.ру» интересно, заиграет ли? Проверяем теорию о том, что питерцы непродуманно собирают состав.
Комментариев: 29
16:44 Официально Енджейчик сменил «Краснодар» на «Легию» 11
15:15 Официально Ахмедов продолжит карьеру в «Шанхай СИПГ» 76
14:07 Официально Фото Цаллагов перешёл в «Зенит» 114
13:50 Официально Фото «Урал» подписал словенского защитника Балажица 3
28 декабря 2016
12:35 Официально Глушков сменил «Сибирь» на «Урал» 6
02:20 Шикунов: «Надо было дать Новосельцеву зарплату уровня „Спартака“ или „Зенита“» 17
все материалы по этой теме
Турниры