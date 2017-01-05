«Брюгге» подтвердил переход Страндберга

«Брюгге» подтвердил переход нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга. Контракт с 20-летним шведом рассчитан до 2021 года. Другие детали сделки не сообщаются.

Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.