«Брюгге» подтвердил переход Страндберга
Сегодня, 12:24 | Источник: ФК "Брюгге" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Брюгге» подтвердил переход нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга. Контракт с 20-летним шведом рассчитан до 2021 года. Другие детали сделки не сообщаются.
Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.
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Реально будут в нападении играть березы,рекордсмен и ГОНЧАРЕНКО!!!!!
ахахха