«Стандард» получил 800 тысяч евро за переход Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян»
Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Стандард, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 13:11 | Источник: Voetbal International | Редакция: Дмитрий Кристя
Льежский «Стандард» получил 800 тысяч евро за переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Сунцзян». Бельгиец является воспитанником «Стандарда», за который выступал с 2006 по 2011 год.
Напомним, что Витсель заработает около 80 млн евро за 4 года игры в Китае.
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Академии Зенита с этого трансфера что нибудь перепадёт, остальные пусть сами ногомячистов выращивают.