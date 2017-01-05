«Стандард» получил 800 тысяч евро за переход Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян»

Льежский «Стандард» получил 800 тысяч евро за переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Сунцзян». Бельгиец является воспитанником «Стандарда», за который выступал с 2006 по 2011 год.

Напомним, что Витсель заработает около 80 млн евро за 4 года игры в Китае.