Хенесс собрался штрафовать игроков «Баварии», которые не будут учить немецкий

Президент «Баварии» Ули Хенесс, празднующий сегодня свое 65-летие, рассказал, что планирует заставить всех иностранных футболистов мюнхенцев учить немецкий язык. Эта мера будет вводиться в том числе для того, чтобы предотвратить образование отдельных групп игроков.

«Всё очень просто: игрок должен учить немецкий язык, это будет обязательным правилом клуба. В противном случае футболист платит штраф. Язык поможет убрать отдельные группы футболистов, которые общаются преимущественно только между собой. Если игрок не учит немецкий, то он даёт понять, что рассматривает наш клуб только как трамплин или как перевалочный пункт по пути домой».