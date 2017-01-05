Диего Коста: «Если бы я высказался об английских судьях, меня бы дисквалифицировали»
Сегодня, 13:54 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Челси» Диего Коста в интервью испанским СМИ посетовал на предвзятость к нему со стороны английских арбитров.
«Я не буду говорить свое мнение по поводу английских арбитров. Потому что если бы я его высказал, то получил бы четыре или пять матчей дисквалификации. Это правда, я мишень. Мишень для судей, для болельщиков... Ко мне относятся совсем по-другому, чем к остальным футболистам. Мне приходится постоянно иметь дело с таким положением вещей, но это меня не беспокоит».
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