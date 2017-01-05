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Диего Коста: «Если бы я высказался об английских судьях, меня бы дисквалифицировали»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Коста Диего
Сегодня, 13:54 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Челси» Диего Коста в интервью испанским СМИ посетовал на предвзятость к нему со стороны английских арбитров.

«Я не буду говорить свое мнение по поводу английских арбитров. Потому что если бы я его высказал, то получил бы четыре или пять матчей дисквалификации. Это правда, я мишень. Мишень для судей, для болельщиков... Ко мне относятся совсем по-другому, чем к остальным футболистам. Мне приходится постоянно иметь дело с таким положением вещей, но это меня не беспокоит».

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