Коклен пропустит около месяца
Сегодня, 14:14 | Источник: Guardian.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен получил травму в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Футболист был заменен уже на 28-й минуте игры. Обследование показало, что хавбек повредил подколенное сухожилие, на восстановление потребуется от трех до четырех недель.
В этом сезоне 25-летний игрок провел 17 матчей в АПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.
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Будь здоров Коклен.