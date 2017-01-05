Коклен пропустит около месяца

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен получил травму в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Футболист был заменен уже на 28-й минуте игры. Обследование показало, что хавбек повредил подколенное сухожилие, на восстановление потребуется от трех до четырех недель.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 17 матчей в АПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.