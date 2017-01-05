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Коклен пропустит около месяца

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Арсенал, Коклен Франсис
Сегодня, 14:14 | Источник: Guardian.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен получил травму в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Футболист был заменен уже на 28-й минуте игры. Обследование показало, что хавбек повредил подколенное сухожилие, на восстановление потребуется от трех до четырех недель.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 17 матчей в АПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.

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Сегодня 14:18, редактировал Сегодня 14:18
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