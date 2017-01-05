Агент: «Дибала продлит контракт с „Ювентусом“»

Пьерпаоло Триульци, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, заверил, что его клиент продлит контракт с «бьянконери», вопреки многим спекуляциям, которые появились в последнее время.

«Контракт будет продлен, в этом нет никаких сомнений».

На данный момент аргентинец зарабатывает 2 млн евро в год, но по новому соглашению его доход увеличится до 5 млн. С учетом бонусов зарплата Дибалы составит около 7 млн евро в год.