Агент: «Дибала продлит контракт с „Ювентусом“»
Сегодня, 14:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Пьерпаоло Триульци, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, заверил, что его клиент продлит контракт с «бьянконери», вопреки многим спекуляциям, которые появились в последнее время.
«Контракт будет продлен, в этом нет никаких сомнений».
На данный момент аргентинец зарабатывает 2 млн евро в год, но по новому соглашению его доход увеличится до 5 млн. С учетом бонусов зарплата Дибалы составит около 7 млн евро в год.
Другие материалы по теме:
Вчера
03 января 2017
22:07 Официально «Гамбург» расторг контракт со Спахичем 4
02:42 Официально Фото «Вильярреал» расторгнет контракт с Йокичем 2
02 января 2017
16:24 Официально Бабел подписал с «Бешикташем» контракт на 2,5 года 0
01 января 2017
29 декабря 2016
28 декабря 2016
20:45 Слухи «Милан» предложил Доннарумме пятилетний контракт 9
Или войдите через