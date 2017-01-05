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Агент: «Дибала продлит контракт с „Ювентусом“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Ювентус, Дибала Пауло
Сегодня, 14:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Пьерпаоло Триульци, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, заверил, что его клиент продлит контракт с «бьянконери», вопреки многим спекуляциям, которые появились в последнее время.

«Контракт будет продлен, в этом нет никаких сомнений».

На данный момент аргентинец зарабатывает 2 млн евро в год, но по новому соглашению его доход увеличится до 5 млн. С учетом бонусов зарплата Дибалы составит около 7 млн евро в год.

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