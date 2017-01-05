«Валенсии» снова понадобился Дзадза

«Валенсия» возобновила интерес к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе. Первую часть сезона итальянец провел в «Вест Хэме», но там не заиграл, а потому вернется в Турин. «Лос Чес» активно интересовались игроком при Чезаре Пранделли, но недавно тренер покинул клуб, после чего «Валенсия» вроде бы отвергла идею с подписанием Симоне.

Однако по обновленной информации, испанский клуб предлагает «Юве» вариант с арендой игрока с опцией возможного выкупа за 15-16 млн евро. «Бьянконери» же хотят аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.

Сам Дзадза хочет вернуться в Серию А.