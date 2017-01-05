«Валенсии» снова понадобился Дзадза
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Ювентус, Дзадза Симоне
Сегодня, 14:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Валенсия» возобновила интерес к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе. Первую часть сезона итальянец провел в «Вест Хэме», но там не заиграл, а потому вернется в Турин. «Лос Чес» активно интересовались игроком при Чезаре Пранделли, но недавно тренер покинул клуб, после чего «Валенсия» вроде бы отвергла идею с подписанием Симоне.
Однако по обновленной информации, испанский клуб предлагает «Юве» вариант с арендой игрока с опцией возможного выкупа за 15-16 млн евро. «Бьянконери» же хотят аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.
Сам Дзадза хочет вернуться в Серию А.
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