Мусса Думбия попал в заявку сборной Мали на Кубок Африканских Наций

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия попал в список из 23-х человек, которых отобрал главный тренер сборной Мали Ален Жиресс для участия в Кубке Африканских Наций.

Сборная Мали на турнире попала в группу D, где сыграет с Египтом (17 января), с Ганой (21 января) и с Угандой (25 января).

КАН пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне.