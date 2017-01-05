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Мусса Думбия попал в заявку сборной Мали на Кубок Африканских Наций

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Россия: легионеры, Мали, Ростов, Думбия Мусса
Сегодня, 15:17 | Источник: footmali.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия попал в список из 23-х человек, которых отобрал главный тренер сборной Мали Ален Жиресс для участия в Кубке Африканских Наций.

Сборная Мали на турнире попала в группу D, где сыграет с Египтом (17 января), с Ганой (21 января) и с Угандой (25 января).

КАН пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне.

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