Мусса Думбия попал в заявку сборной Мали на Кубок Африканских Наций
Сегодня, 15:17 | Источник: footmali.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия попал в список из 23-х человек, которых отобрал главный тренер сборной Мали Ален Жиресс для участия в Кубке Африканских Наций.
Сборная Мали на турнире попала в группу D, где сыграет с Египтом (17 января), с Ганой (21 января) и с Угандой (25 января).
КАН пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне.
Другие материалы по теме:
Вчера
03 января 2017
Александр Чистяков
Витсель годами твердил о желании сыграть в топ-чемпионате, а в последний момент наплевал на договоренности с «Ювентусом» и сбежал в Китай. «Соккер.ру» негодует.
02 января 2017
01 января 2017
30 декабря 2016
Или войдите через