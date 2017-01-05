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Лебедев: «Может, пора задуматься о сокращении РФПЛ?!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Томь
Сегодня, 16:16 | Источник: Твиттер Игоря Лебедева | Редакция: Дмитрий Кристя

Член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев предложил задуматься о сокращении числа участников РФПЛ на фоне финансовых проблем у «Анжи» и «Томи».

«„Анжи“ и „Томь“ распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении Премьер-Лиги?!» — пишет Лебедев в своем «твиттере».

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