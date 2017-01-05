Как и ожидалось, бывший наставник «Олимпиакоса», «Спортинга» и «Эшторила» Марко Силва возглавил «Халл». Договор рассчитан до конца текущего сезона. На посту тренера «тигров» Силва сменил Майка Фелана, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 20-ти туров АПЛ «Халл» замыкает турнирную таблицу с 13 набранными очками.