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Марко Силва возглавил «Халл»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Халл Сити, Силва Марко
Сегодня, 16:26 | Источник: ФК "Халл Сити" | Фото: ФК "Халл" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, бывший наставник «Олимпиакоса», «Спортинга» и «Эшторила» Марко Силва возглавил «Халл». Договор рассчитан до конца текущего сезона. На посту тренера «тигров» Силва сменил Майка Фелана, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 20-ти туров АПЛ «Халл» замыкает турнирную таблицу с 13 набранными очками.

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