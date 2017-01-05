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Васильевич - новый главный тренер «Осасуны»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Осасуна, Капаррос Хоакин
Сегодня, 16:40 | Источник: ФК "Осасуна" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Осасуна» уволила главного тренера Хоакина Капарроса. До конца сезона командой будет руководить спортивный директор Петар Васильевич. 

Капаррос на своем посту продержался чуть меньше двух месяцев. За это время «Осасуна» провела 5 матчей в Примере и все их проиграла, забив при этом лишь один мяч.

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