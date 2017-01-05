Оби Микел проходит медосмотр в «Тяньцзинь Тэда»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел все ближе к переходу в «Тяньцзинь Тэда».

Сегодня хавбек пройдет медобследование в китайском клубе, после чего о переходе 29-летнего нигерийца будет объявлено официально.

Сообщается, что футболист будет зарабатывать в Поднебесной 140 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что контракт Оби Микела с «Тяньцзинь Тэда» будет рассчитан на 3 года.